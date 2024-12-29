Татьяна Ким о пожаре на складе Wildberries: Без паники и истерик

Основательница Wildberries, Татьяна Ким, рассказала о хладнокровных действиях и эмоциональной реакции после крупного пожара на складе в Шушарах в 2024 году, и о том, как кризис стал источником энергии и роста.
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