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Крупные ягоды клубники вырастить вполне реально, если следовать определенным правилам, — рассказываю подробно

Крупные ягоды клубники вырастить вполне реально, если следовать определенным правилам, — рассказываю подробно

Делюсь своими секретами выращивания клубники. Крупная клубникаЧтобы кусты клубники хорошо плодоносили и радовали крупными ягодами, я следую некоторым правилам: Выбираю сорта, устойчивые к вредителям и плохим погодным условиям.

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