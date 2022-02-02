Крупные ягоды клубники вырастить вполне реально, если следовать определенным правилам, — рассказываю подробно

Делюсь своими секретами выращивания клубники. Крупная клубникаЧтобы кусты клубники хорошо плодоносили и радовали крупными ягодами, я следую некоторым правилам: Выбираю сорта, устойчивые к вредителям и плохим погодным условиям.
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