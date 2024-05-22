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Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России от Fonbet

Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России от Fonbet

Сегодня стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России на сайте Fonbet. Матч между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится 2 июня в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 по местному времени.

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