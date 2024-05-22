Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России от Fonbet

Сегодня стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России на сайте Fonbet. Матч между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится 2 июня в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 по местному времени.