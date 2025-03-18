«НИВА-СВО59» в реальном бою: снайпер делится опытом использования автомобиля Фонда добрых дел Перми

Фонд добрых дел Перми, объединяющий предприятия и проекты Пермского края для поддержки российских бойцов в зоне специальной военной операции, продолжает разрабатывать и поставлять современные образцы техники на передовую.
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