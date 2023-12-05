Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском

Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском

Сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, что попадает под статью о реабилитации нацизма.

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Комментарии
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Ольга Матвеева
пинком под их неприкосновенный зад из России
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23 мин.
Эдуард Зданевич
Наши люди должны были  выставить флакон местным алкашам для вразумления чухонцев. А потом сказать &quot;Исфините, мы не снали, что у вас неприкоснофенность&quot;.
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22 мин.
Александр Рус
и что?они не обнимались друг с другом со сломанными рожами и хребтами?
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13 мин.

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