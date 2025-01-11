Свежие данные с линии фронта: новости СВО от 11 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1152-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 11 января 2025 года в материале «Интересной России». Российские войска продолжают наступление на ключевых участках фронта, включая Дзержинск, Торецк и Покровское направление, где фиксируются успехи в штурме стратегически важных позиций.