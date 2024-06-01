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Не пронесло! На первое утро лета придется пик мощнейшей магнитной бури

Не пронесло! На первое утро лета придется пик мощнейшей магнитной бури

Вчера 2,5K прочиталиНаука Больше по теме В последний день весны Землю накрывает новая мощная магнитная буря, самое сильное воздействие которой метеорологи ожидают в первой половине 1 июня.

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Игорь Овчаренко
Болтовня Страшилки.....
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