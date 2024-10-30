Серебро и бронзу завоевали представители Приангарья в финале чемпионата «Абилимпикс»

Итоги финала Национального чемпионата «Абилимпикс» подвели в Москве. Участники из Иркутской области завоевали две медали: Всеволод Ненашев из Ангарска стал вторым в категории «Школьники» по «Администрированию баз данных», а Кристина Антипина, студентка Иркутского базового медицинского колледжа, заняла третье место среди студентов по «Медицинскому и социальному уходу».