96 участников СВО из числа детей-сирот получат соцвыплату на покупку жилья в Приангарье

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжает предоставлять соцыплаты на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в областном правительстве.
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