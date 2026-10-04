Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Били палками за опоздание на молитву»: в Самарской области накрыли ваххабитскую ячейку «Дом имама», замаскированную под детский лагерь

«Били палками за опоздание на молитву»: в Самарской области накрыли ваххабитскую ячейку «Дом имама», замаскированную под детский лагерь

В Самарской области силовики пресекли деятельность нелегального религиозного объекта под названием «Дом имама», который функционировал под видом детского лагеря с радикальным религиозным уклоном.

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