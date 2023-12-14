Водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Приангарье

На трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля «Toyota Karina»не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Hovo», которые ехал впереди, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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