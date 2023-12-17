В Германии подростки-мусульмане избили Санта-Клауса, порвали на нем одежду и сказали, что это теперь «их страна».
Шольц - красавчик!
Комментарии
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Андрей
нам такого не надо.
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1 д.
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В Германии подростки-мусульмане избили Санта-Клауса, порвали на нем одежду и сказали, что это теперь «их страна».
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