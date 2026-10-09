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Банки ждут деталей от ЦБ по применению послаблений для кредитов на защиту от атак БПЛА

Российским банкам нужно получить разъяснения от Банка России о послаблении в отношении кредитов на защиту инфраструктуры от атак БПЛА, чтобы начать действовать.

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