«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей, сегодня – 1:4 от «Северстали». У команды Козырева 7 побед в 8 последних встречах

« Ак Барс » проиграл « Северстали » (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Таким образом, казанский клуб одержал лишь одну победу в 5 последних встречах.
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