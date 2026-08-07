Три кабельтовых до вселенского позора

Эсминцы класса «Замволт» ВМС США в настоящее время на 24 месяца отстают от графика в получении гиперзвуковой ракеты, которая должна стать основным вооружением кораблей этого класса.
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