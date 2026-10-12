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Ключевая ставка 23 октября 2026 года: почему пауза вероятнее всего и что это значит для вкладов

Ключевая ставка 23 октября 2026 года: почему пауза вероятнее всего и что это значит для вкладов

Октябрьское заседание Центрального банка по ключевой ставке — событие, вокруг которого сейчас сосредоточено внимание и аналитиков, и обычных вкладчиков.

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