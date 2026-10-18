Ночью над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря уничтожены 1015 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
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