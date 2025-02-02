Воспитанники военно-патриотического клуба "Штурм" Центра молодёжи несут почетную Вахту Памяти у Братской могилы участников Гражданской войны и Советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.
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Воспитанники военно-патриотического клуба "Штурм" Центра молодёжи несут почетную Вахту Памяти у Братской могилы участников Гражданской войны и Советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.