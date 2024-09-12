Ни автоматных очередей, ни применения табельного оружия: МВД Кубани обратилась к журналистам с просьбой не распространять фейки о драке в посёлке Афипском

Ни автоматных очередей, ни применения табельного оружия: МВД Кубани обратилась к журналистам с просьбой не распространять фейки о драке в посёлке АфипскомПосле массовой драки в посёлке Афипском 7 сентября в СМИ появилось много разных версий событий.
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