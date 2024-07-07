Путин: водный транспорт важен для социально-экономического развития страны

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником отметил, что водный транспорт является неотъемлемой частью российской транспортной системы.
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