Хэмилтон – 17-й в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Ферстаппен – 26-й (Forbes)

Опубликован список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси со 130 миллионами долларов в год, вторым стал баскетболист Леброн Джемс (121,2), третьим – футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (115).
Популярные статьи
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
Свежие комментарии