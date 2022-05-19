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Хэмилтон – 17-й в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Ферстаппен – 26-й (Forbes)

Опубликован список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси со 130 миллионами долларов в год, вторым стал баскетболист Леброн Джемс (121,2), третьим – футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (115).

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