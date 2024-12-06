На 44 процента увеличилось предложение от репетиторов по китайскому языку в Санкт-Петербурге

Самыми востребованными услугами по подготовке к ЕГЭ остались уроки по русскому языку, математике и английскому Стало известно, по каким предметам чаще всего обращаются к услугам репетиторов школьники в Санкт-Петербурге.
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