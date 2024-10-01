Экс-муж решил снова запретить Пелагее выезжать с ребенком из России

Хоккеист подал апелляционную жалобу на решение суда. Пелагея с дочкой Таисией Социальные сетиАдвокаты Пелагеи вновь будут защищать ее интересы в суде по делу о запрете на выезд из России ее 7-летней дочки Таисии.
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