Экс-муж решил снова запретить Пелагее выезжать с ребенком из России

Хоккеист подал апелляционную жалобу на решение суда. Пелагея с дочкой Таисией Социальные сетиАдвокаты Пелагеи вновь будут защищать ее интересы в суде по делу о запрете на выезд из России ее 7-летней дочки Таисии.