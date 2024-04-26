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Легко никому не будет. Секретный российский документ потряс Запад

Изучая секретное приложение к недавно опубликованной Концепции внешней политики России, многие мои коллеги обратили внимание на рекомендации о том, как России следует использовать "острую силу": дезинформацию, кибератаки и вмешательства в выборы с целью вызвать политические беспорядки в странах евроатлантического мира и в итоге разрушить сплоченный западный блок.

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