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Засуха стала причиной снижения прогноза урожая пшеницы в Алжире

Засуха стала причиной снижения прогноза урожая пшеницы в Алжире

Производство пшеницы в Алжире из-за засухи снизится на 5%, а ячменя на 9% согласно прогнозу Mars комитета Европейской комиссии (ЕК) по мониторингу сельскохозяйственных культур (JRC), 25 февраля сообщает издание Nieuweoogst.

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