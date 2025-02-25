Засуха стала причиной снижения прогноза урожая пшеницы в Алжире

Производство пшеницы в Алжире из-за засухи снизится на 5%, а ячменя на 9% согласно прогнозу Mars комитета Европейской комиссии (ЕК) по мониторингу сельскохозяйственных культур (JRC), 25 февраля сообщает издание Nieuweoogst.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии