Четыре километра льда и тайна, которая до сих пор не раскрыта: история станции «Восток»

Есть на нашей планете точки, которые звучат как приговор для всего живого. Одна из них — маленькая точка в центре Антарктиды, где температура однажды рухнула до отметки, которую большинство людей даже не может вообразить.
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