ЗЕЛЕНСКИЙ «ОДИН ДОМА». НИКТО В ЕВРОПЕ НЕ ГОТОВ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

Сразу две неприятные для Зеленского новости поступили за последние сутки. Наши утренние удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры я в расчёт не беру, поскольку в бункере у бывшего комика по-прежнему и тепло, и светло, и даже, возможно, довольно весело.