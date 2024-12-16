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ЗЕЛЕНСКИЙ «ОДИН ДОМА». НИКТО В ЕВРОПЕ НЕ ГОТОВ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

ЗЕЛЕНСКИЙ «ОДИН ДОМА». НИКТО В ЕВРОПЕ НЕ ГОТОВ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

Сразу две неприятные для Зеленского новости поступили за последние сутки. Наши утренние удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры я в расчёт не беру, поскольку в бункере у бывшего комика по-прежнему и тепло, и светло, и даже, возможно, довольно весело.

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