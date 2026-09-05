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Татар-информ

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Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе

Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе

Фото: fsrussia.ru Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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