Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе

Фото: fsrussia.ru Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
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