Откровенный внешний вид замужней Натальи Подольской вызвал оторопь россиян

Наталья Подольская. Фото new-magazine.ruНаталья Подольская нарушила нормы приличия. Знаменитая певица и мать двоих детей, 41-летняя Наталья Подольская, стала объектом критики в связи с ее последним выступлением.
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