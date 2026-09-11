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Царьград

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Джо Вергезе и Малаз Бустани предупредили о ранних признаках деменции

Джо Вергезе и Малаз Бустани предупредили о ранних признаках деменции

Невролог Джо Вергезе и гериатр Малаз Бустани рассказали Newsweek о коварных симптомах деменции. Они призвали обращать внимание на забывчивость и потерю ориентации.

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