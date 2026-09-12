Дети ослепли из-за патрона с маркетплейса: год ищут виновных в Чувашии

В Чувашии двое подростков потеряли зрение после взрыва регенеративного патрона, купленного на маркетплейсе.
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Уже большие недоумки. И виноватых искать не надо. они захотели проэспериментировать Вот и попали. Это их прямая вина. И их родителей не объяснивших им опасность таких опытов.