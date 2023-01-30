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Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Индианой», «Мемфис» прервал серию из пяти поражений

Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Индианой», «Мемфис» прервал серию из пяти поражений

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Индианой» (112:100). На счету Морэнта 27 очков (9 из 21 с игры), 10 подборов и 15 передач за 42 минуты.

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