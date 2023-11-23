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Дабл-дабл с 36 очками от Паскаля Сиакама помог «Торонто» в гостях справиться с «Индианой»

Дабл-дабл с 36 очками от Паскаля Сиакама помог «Торонто» в гостях справиться с «Индианой»

«Торонто» в напряженной концовке в гостях обыграл «Индиану» – 132:131. Тяжелый форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов, а также сделал 4 передачи и блок-шот (2 потери).

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