9 коротких домашних тренировок, чтобы не прирасти к дивану

Даже если вы не занимаетесь спортом регулярно, скорее всего, в обычном режиме вы хотя бы немного ходите пешком — к сожалению, дома вряд ли получится сохранять такую же активность (походы от кровати до холодильника — это точно не десять тысяч шагов в день).