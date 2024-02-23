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9 коротких домашних тренировок, чтобы не прирасти к дивану

9 коротких домашних тренировок, чтобы не прирасти к дивану

Даже если вы не занимаетесь спортом регулярно, скорее всего, в обычном режиме вы хотя бы немного ходите пешком — к сожалению, дома вряд ли получится сохранять такую же активность (походы от кровати до холодильника — это точно не десять тысяч шагов в день).

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