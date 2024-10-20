Лавров: США отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе

До этого Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции Вашингтона и Токио Соединенные Штаты отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе, сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
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