Семь знаменитых композиторов, влюблённых в своих кошек

Люди благодарны кошкам за многое. За то, что кошки на личном примере учат нас в любой ситуации сохранять чувство достоинства, позволяют любоваться своей неотразимой красотой и не тащат гулять с собой под дождь и снег два раза в день.
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