У Кокорина — чудо-пас, у Миранчука — первое место в группе! В Лиге Европы прошел пятый тур

«Аталанта» Алексея Миранчука после ничьей со «Спортингом» (1:1) гарантировала себе первое место в группе за тур до конца группового этапа Лиги Европы, а «Арис» Александра Кокорина, поделив очки с «Рейнджерс» (1:1), продолжит весной борьбу в Лиге конференций.