Кабмин назвал главную причину низких доходов россиян Мария СадковаНа очередном заседании правительства Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был спрогнозирован скорый рост реальных доходов жителей страны на 3%.
Кабмин назвал главную причину низких доходов россиян Мария СадковаНа очередном заседании правительства Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был спрогнозирован скорый рост реальных доходов жителей страны на 3%.
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