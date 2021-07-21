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Кабмин назвал главную причину низких доходов россиян

Кабмин назвал главную причину низких доходов россиян

Кабмин назвал главную причину низких доходов россиян Мария СадковаНа очередном заседании правительства Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был спрогнозирован скорый рост реальных доходов жителей страны на 3%.

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