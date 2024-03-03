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Несмотря на козни Запада: молодежь со всего мира приехала на ВФМ в Россию

Несмотря на козни Запада: молодежь со всего мира приехала на ВФМ в Россию

Символичной победой в финале российской команды над американской завершился финал в одной из самых зрелищных дисциплин на Играх будущего в Казани по фиджитал-баскетболу.

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Комментарии
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Надежда Белугина
С удовольствием посмотрела первый день фестиваля, его открытие. Было красиво, дружелюбно, интересно и талантливо. Люблю, когда встречается молодёжь разных стран. Наш президент делает ставку на неё и это правильно. Принимая участие в делах страны, созидании, их интерес к преобразованию и улучшению качества жизни возрастёт. Пусть строят своё будущее в мире, согласии и взаимопомощи для всех стран. Я за мир на всей планете!
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