Власти Бельгии попросили граждан не пытаться есть рождественские елки

После появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, не есть рождественские елки попросило граждан Бельгии Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) 7 января, сообщает Agence France Press.
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