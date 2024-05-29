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Новгородские оперативники задержали москвича с наркотиками

Новгородские оперативники задержали москвича с наркотиками

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали 47-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном сбыте наркотического средства.

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