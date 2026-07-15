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Вероника Степанова: «У МОК две трети доходов от телекомпаний США. Угрожать Эстония может только тем, что ее «мощная» телекомпания не купит права на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова отреагировала на призыв чиновников из девяти стран Европы , требующих лишить МОК денег из-за возвращения россиян.

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