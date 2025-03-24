Китайские скафандры побили рекорд по ожидаемому сроку службы

Китайские космонавты экипажа «Шэньчжоу-19» во время третьего выхода в открытый космос / © CCTVPlus По данным Китайского центра исследований и подготовки астронавтов, эти скафандры превысили изначально заложенный в них срок службы — «15 использований в течение трех лет».