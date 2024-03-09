Rivian удивил похожим одновременно на «Ниву» и «девятку» новым кроссовером R3

Американский производитель электромобилей Rivian внезапно для всех показал новую модель — в рамках анонсированной презентации среднеразмерного кроссовера R2, призванного дополнить семейство кроссоверов и пикапов R1, фирма рассекретила и компактный кроссовер R3.
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