Свыше 130 тысяч человек посетили игры и мастер-классы в парках Подмосковья 1 июня

Мероприятие «Город профессий» прошло почти в 90 парках Подмосковья в День защиты детей. Праздничную программу посетили свыше 130 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
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