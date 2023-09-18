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Ларионова раздражают пустые трибуны в КХЛ: «Не даем хороший продукт. Можно ссылаться на экономику, но в Нижнем Новгороде приходят. «Торпедо» будет делать спектакль из каждой игры»

– Вы кажитесь очень спокойным, будто знающим все наперед человеком. Вас вообще что-нибудь раздражает, как сильно нервничаете в игре? – Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.

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