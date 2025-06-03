Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 3 июня в Липецке

Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 3 июня в ЛипецкеСегодня, 3 июня, воздух прогрелся до +26 градусов, словно заботливые руки солнца окутали нас тёплым одеялом.