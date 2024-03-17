Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Идет третий день выборов Продолжается третий день голосование на выборах президента в России. По отчетам первых двух дней, наблюдатели Общественного штаба отметили высокую активность избирателей в Москве.
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