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Мареска о деле «Сити»: «Игроки не придают этому особого значения, я совершенно спокоен – мы полностью доверяем клубу. Все мысли – как обыграть «Ливерпуль»

Тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска высказался о том, что «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил АПЛ.

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