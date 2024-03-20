США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
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